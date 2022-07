Si comunica che, per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà degli artisti, lo spettacolo dei Pozzolis Family “La grande fuga”, in programma domenica 31 luglio al Porto Antico di Genova, è annullato. Per rimborsi contattare la segreteria del Teatro Garage al numero 010 511447 o via mail a info@teatrogarage.it entro e non oltre il 5 agosto 2022.