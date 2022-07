Rossetti: ok da Regione Liguria a più fondi per l’emergenza casa

“Nel 2021 gli sfratti eseguiti, nonostante i blocchi imposti per legge dalla pandemia, sono quasi raddoppiati. Un dato che conferma la necessità di intervenire con la massima celerità per mitigare l’impatto delle richieste di esecuzione inevase e accumulate nel periodo precedente alla pandemia da coronavirus.

Un’emergenza che ha portato il governo a stanziare 10 milioni di euro, destinati alla Liguria, per il fondo affitti.

Ora attendiamo che anche Regione Liguria metta al più presto fondi propri per affrontare questa emergenza, come si è impegnata a fare approvando all’unanimità il mio ordine del giorno in consiglio regionale”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale Pippo Rossetti (Pd).

“La giunta regionale – ha aggiunto Rossetti – si è inoltre impegnata di costituire un tavolo di coordinamento per la gestione dell’emergenza abitativa facente capo alle Prefetture e a cui dovrebbero partecipare tutti gli altri soggetti interessati (uffici giudiziari preposti alle esecuzioni, Comuni, enti gestori delle case popolari, organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini, enti del terzo settore).

Si tratta di interventi da tempo richiesti dai sindacati e che oggi è giunto il momento di mettere in atto per sostenere le famiglie in difficoltà vista anche la grave crisi economica post pandemia da coronavirus e a seguito della guerra in Ucraina”.