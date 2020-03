Annullamento Vibram Maremontana 2020 a Loano

L’Associazione Maremontana ASD con i partner e il Comune di Loano, a seguito delle disposizioni restrittive contenute nel DPCM 4 marzo, annulliamo VIBRAM MAREMONTANA TRAIL 2020

Alle disposizioni ministeriali si aggiunge la dichiarazione da parte della CRI che, vista l’emergenza covid 19, probabilmente non riuscirebbe a garantire il consueto servizio di assistenza sanitaria (130 operatori), indispensabile al regolare svolgimento della manifestazione.

Inoltre molti stranieri e italiani residenti al sud, iscritti alla nostra gara, sono impossibilitati a raggiungere la Liguria perché i loro voli sono stati cancellati. Gli italiani delle zone rosse non possono muoversi.

Amici, credeteci, siamo arrivati a questa decisione dopo giorni e giorni di riflessioni e lavoro tra noi, le autorità, addetti al soccorso , alla sicurezza sul percorso e volontari, oltre ad altri autorevoli organizzatori di eventi della stessa natura. Con grande, grandissimo rammarico archiviamo questa edizione non disputata e vi diamo appuntamento per la prossima edizione che simbolicamente chiameremo 2020-2021!

Entro questo fine settimana vi scriveremo un messaggio personale dove daremo precise indicazioni per i rimborsi e le iscrizioni alla prossima edizione.

Grazie per la vostra pazienza e comprensione.