Anima Festival Fossano, chiude l’edizione 2020 con il botto

Il 25 settembre concerto di Elisa, l’’artista ha deciso di tornare sul palco per sostenere i suoi musicisti, in questi mesi di difficoltà

“Torniamo perchè serve tornare – aveva scritto Elisa sui social – e a me piace fare quello che serve, per la mia famiglia sulle ruote, i miei musicisti e la mia crew. Tutto il ricavato di questi nuovi concerti andrà interamente a tutta la mia crew, ai tecnici e ai miei musicisti. La musica è cibo per l’anima. Vi aspettiamo come sempre e più di sempre e non vediamo l’ora”.

L’artista sarà live a Fossano (CN) in Piazza Castello. Un nuovo grande evento per la Città degli Acaja.

E’ stato un anno complicato per i grandi eventi, ma questo non ha impedito ai fratelli Ivan e Natascia Chiarlo, direttori artistici della kermesse, di portare a Cervere, nella splendida cornice dell’Anfiteatro dell’Anima, a Fossano e a Limone, grandi artisti e grandi eventi. Si chiude con una delle voci più belle e originali del panorama musicale italiano.

“Siamo davvero contenti di poter avere tra i nostri ospiti questa straordinaria artista. Sarà l’evento di chiusura di un’edizione segnata da regole alle quali ci siamo attenuti con grande attenzione e rispetto. E questo ci ha permesso di poter portare la musica e gli eventi live non solo a Cervere, dove Anima Festival è nato, ma anche in altre splendide location della provincia di Cuneo. Stiamo già lavorando all’edizione 2021, ma chiudere con Elisa è per noi una grande soddisfazione, professionale e umana. Un segno che Anima Festival sta sempre più conquistando la ribalta nazionale”, sottolineano i fratelli Chiarlo.

Soddisfazione per il Comune di Fossano, che ha creduto fin da subito al progetto dei fratelli Chiarlo. Il sindaco Dario Tallone: “Dopo il grande successo delle prime serate di anima Festival a Fossano siamo orgogliosi di avere un nome di questa portata ospite nella nostra città. Ancora una volta Fossano diventa il cuore culturale e musicale della Provincia Granda”.

Per tutte le informazioni www.animafestival.it