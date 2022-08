Ancora un incendio boschivo sopra Pra’. Altro a Ne

Il terzo in pochi giorni. Si sospetta l’incendio doloso

Ancora fiamme sulle alture di Genova Pra’ nel Ponente cittadino e non solo. I vigili del fuoco sono stati chiamati questa mattina intorno alle 6 per un nuovo incendio nei pressi nella zona del Cep in via Martiri del Turchino.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. L’incendio è stato alimentato anche dal vento.

L’incendio è stato, poi, domato e i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica della zona.

Si tratta del terzo incendio nel giro di pochi giorni e non viene, quindi, esclusa, l’ipotesi dolosa.

Sempre, in provincia di Genova un altro incendio si è sviluppato all’alba anche nell’entroterra del Tigullio a Ne.

A fuoco il bosco e il sottobosco. Sul posto tra Terisso e Castagnola, i vigili del fuoco con una squadra da terra e un elicottero per i lanci dall’alto.

Le fiamme sono lontane dalle case.