Anas chiude tratto strada Arenzano. Regione: non escluso prolungamento allerta meteo

A seguito dell’emanazione dell’allerta meteo che interessa la Regione Liguria, la notte scorsa è stata disposta la chiusura provvisoria al traffico del tratto della strada statale 1 Aurelia all’altezza del km 547+8, in località Pizzo di Arenzano.

Lo hanno comunicato i responsabili liguri di Anas.

Intanto, stamane la Polizia Locale di Genova ha emesso il seguente report: “Traffico intenso sul ponente, Rallentamenti sulla direttrice Merano- Puccini- Albareto direzione centro città. Alle ore 07,10 un autocarro in avaria ha provocato sensibili rallentamenti nella via Vallebona e gallerie Borzoli. Rallentamenti a Bolzaneto da e per il casello autostradale. Traffico intenso nel Lungomare Canepa e incolonnamenti anche sul ponte elicoidale direzione casello Ge- Ovest.

“Siamo a metà dell’emergenza – hanno riferito oggi alle 12 il governatore ligure Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone – il pomeriggio sarà ancora molto lungo e non si esclude di prolungare l’allerta meteo”.

Tuttavia, le previsioni sono state sostanzialmente confermate: “Le preoccupazioni maggiori riguardano al momento la Val Bormida ed il Savonese, in particolare il torrente Letimbro. Ci sono stati piccoli allagamenti e piccole frane in Val Bormida e qualche allagamento in città a Savona. Su Genova non c’è invece nessuna segnalazione, né sul torrente Polcevera che viene monitorato costantemente, né sul torrente Bisagno”.