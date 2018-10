An American in Paris arriva a passo di danza!

Benvenuto a Genova e attesissimo il 12 ottobre, al Carlo Felice, il musical An American in Paris, di George e Ira Gershwin, che ha debuttato in origine a Parigi nel 2014 ed è vincitore di ben 4 Tony Award, gli Oscar del teatro.

L’allestimento è diretto dal regista Federico Bellone ed è del tutto originale, così come costituisce un primato per l’Italia presentare lo spettacolo con orchestra sinfonica.

Basato sull’omonimo film del 1951, per la regia di Minnelli, vincitore di otto premi Oscar, con protagonista e coreografo Gene Kelly, racconta la nascita dell’amore di un soldato americano, a Parigi per dedicarsi alla pittura, per una ballerina francese, che sembra non ricambiarlo.

Non sono previsti cvd, lo spettacolo è visibile solo in teatro.

Il Direttore dell’orchestra Daniel Smith promette uno svolgimento carico di gioia e felicità fin dalla prima nota, un prestigioso inizio della cultura del musical che mancava nella nostra città.

Precedono il debutto di An American in Paris le seguenti iniziative:

Sabato 6 ottobre, alle ore 16.00, presso l’Auditorium E.Montale, la Conferenza illustrativa “La seconda vita di Mr. Gershwin”, in collaborazione con l’Associazione Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini, a cura di Massimo Arduino.

Domenica 7 ottobre alle ore 11.00 al Teatro Carlo Felice, il secondo appuntamento della nuova Stagione Domenica in Musica, propone la visione di una parte della prova d’assieme dell’atteso Musical, un’occasione per prendere un assaggio di quanto andrà in scena dal 12 al 21 di ottobre. Al termine, come di consueto, si potrà sorseggiare un aperitivo nel primo foyer del Teatro a cura del Caffè del Teatro.

Lunedi 8 ottobre alle ore 17,30 alla Libreria Feltrinelli, nell’ambito della rassegna Un pomeriggio all’Opera, viene presentato lo spettacolo, con l’opportunità di incontrare il Regista Federico Bellone, il Coreografo Fabrizio Angelini, la protagonista femminile Marta Melchiorre (Lise) e Tiziano Edini (Adam) che ci sveleranno tanti particolari di questo nuovo grande allestimento. L’incontro sarà moderato dal musicologo Massimo Pastorelli.

