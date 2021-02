Nuove variazioni al servizio AMT, trasporto provinciale e urbano da lunedì 15 febbraio.

A partire da lunedì 15 fino a giovedì 18 febbraio le gallerie tra Riva e Moneglia, le gallerie tra Moneglia e Deiva Marina saranno chiuse al traffico veicolare.

AMT – Servizio provinciale orari. Variazione di percorso per la linea F Genova – Bromia. Da lunedì prossimo, 15 febbraio, fino a mercoledì 31 marzo, a causa della chiusura dalle galleria Monte Galletto, le corse della linea F Genova – Bromia via autostrada effettueranno la seguente variazione di percorso: dal capolinea di Viale Caviglia i mezzi percorreranno la viabilità cittadina fino a Bolzaneto, da qui entreranno in autostrada con uscita Busalla. Regolari, invece, le corse verso Genova.

A seguito del Piano scuole, sono state effettuate modifiche, sia alle corse di linea sia delle navette scolastiche, al fine di migliorare il servizio per esaudire le esigenze degli studenti. Ricordiamo che dalla APP di AMT è possibile consultare l’orario di trasporto provinciale, accedendo da Orari/Provinciale.

Golfo Paradiso: le modifiche entreranno in vigore lunedì 15 febbraio 2021.

La corsa in partenza alle 16.00 da Rapallo casello A12 per Rapallo FS e Recco proseguirà in servizio fino a Colle Caprile con arrivo alle ore 17.09. Istituzione di una nuova corsa in partenza da Recco alle 8.40 con destinazione Camogli FS. Istituzione di una nuova corsa in partenza da Camogli FS alle ore 15.15 con destinazione Recco e ripartenza per Colle alle 15.30, così da attendere anche la coincidenza con i bus riservati agli studenti provenienti da Genova.

Istituzione di una nuova corsa in partenza da Recco

Orario: alle ore 13.55 con destinazione Testana/Serro. Nel Tigullio centrale: istituzione di una nuova corsa in partenza da Chiavari N.S. dell'Orto alle ore 14.50 per Carasco. Nel Tigullio orientale: la corsa in partenza da Castagnola alle 6.11 partirà da Località Diliana alle ore 6.25 effettuando il nuovo percorso Diliana-Cà di Lazzino-Castagnola-Passano-Piazza-Deiva FS.