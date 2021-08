AMT Levante abbonamento integrato a 98 € invece di 150€

AMT, due mesi di abbonamento integrato a 98€ invece di 150€

AMT offre agevolazioni per i passeggeri del Levante. Fino al 15 ottobre 2021 è possibile usufruire della promozione sull’abbonamento CityPass Bimestrale Estivo alla tariffa di € 98, anziché € 150 per i successivi 60 giorni. Si può viaggiare sull’intera rete Amt e Trenitalia (nella tratta urbana genovese), ferrovia Genova-Caselle e soprattutto Servizi di Trasporto Provinciale.

Un’offerta speciale per viaggiare in totale libertà: dal mare ai monti, l’intero territorio della Città Metropolitana è incluso nell’abbonamento. Il cliente potrà scegliere il giorno di decorrenza dell’abbonamento, non necessariamente il primo del mese, e il titolo di viaggio varrà per i successivi 60 giorni. Il giorno di partenza deve essere compreso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Costi e risparmio

Il bimestrale, del costo di 98 euro anziché 150 euro se si acquistassero due mensili integrati si acquista online sul sito www.amt.genova.it e viene caricato sulla propria card CityPass. E’ possibile acquistarlo anche tramite la APP se si è in possesso di un CityPass non materializzato. Nella biglietteria di Rapallo, da lunedì 16 agosto, è possibile il rilascio e il rinnovo degli abbonamenti con l’emissione della card Citypass.

CityPass è la nuova card per gli abbonamenti, uno strumento flessibile per accedere alla rete di trasporto pubblico.

Il Citypass permetterà di scegliere il tipo di abbonamento più adatto alle proprie esigenze. Si può passare liberamente da una forma ad un’altra senza cambiare card.

Per ottenere il Citypass

Per ottenere il Citypass è necessario presentarsi allo sportello con un valido documento di riconoscimento e una fotografia per consentire l'acquisizione e la stampa della foto sulla tessera.