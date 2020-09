Amelia ha compiuto 108 anni e ha battuto il Covid

Lo scorso 30 giugno aveva compiuto 108 anni, ma non aveva potuto festeggiarlo.

Si, perché lei, Amelia, ospite nella rsa Valpolcevera, aveva avuto il Covid, lo aveva sconfitto ma, i successivi tamponi, continuavano a segnalare una lieve infezione.

Alla fine, però, anche i tamponi hanno esisto negativo. Covid sconfitto, quindi, e tanti auguri per i tuoi 108 anni!

“Grazie Amelia – dichiara il gestore della residenza Ubaldo Borchi – per essere con noi ormai da molti anni per averci regalato ad ogni tuo compleanno la gioia della condivisione dei tuoi traguardi.

Lo stesso Borchici svela come Amelia abbi festeggiato gli ultimi anni alla residenza: “Abbiamo assecondato ogni tuo volere come quel compleanno dei 103 dove ci avevi chiesto di salire in moto e fare un giro per Pontedecimo o quello dei 105 quando ci avevi chiesto come regalo un giro in trattore fino ad arrivare ai 106 quando ti abbiamo portato il Sindaco e da lui ti sei fatta imboccare per mangiare la torta.

Il traguardo che però ci riempie di indescrivibile gioia è quello di oggi, quello dove tu con la forza dei grandi sei arrivata ai tuoi 108 anni !

E poiché a te le cose facili non sono mai piaciute ci sei arrivata dopo due guerre mondiali, l’influenza spagnola, la febbre gialla e sconfiggendo anche il Covid-19 che pensava, vista la tua età, di avere facile vittoria ma non aveva fatto i conti con Amelia…

Auguri Amelia e grazie per tutto quello che ci hai regalato ed insegnato in questi 10 anni.”