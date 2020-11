All’Università della terza età si studia in poltrona da casa

Unitre, l’Università genovese per la terza età, con l’arrivo del covid-19 e il conseguente look down di fine febbraio, ha dovuto cambiare la programmazione delle lezioni e la comunicazione con gli allievi.

Gli organizzatori dell’Unitre hanno subito pensato di adeguarsi alle disposizioni governative per l’emergenza Covid cambiando radicalmente il modo di insegnare per garantire un servizio stimolante e in assoluta sicurezza per tutti coloro che, avendo tempo libero, vogliono conoscere e studiare materie nuove.



Quali sono state le vostre prime impressioni sul futuro dell’Unitre genovese? Chiediamo alla professoressa Marenco Giuliana, Presidente Unitre Genova

«Rinnovarsi è una parola che in questi ultimi tempi sta spopolando nelle conversazioni, sui social, sui giornali, insomma in ogni comunicazione vocale, cartacea o digitale: sembra quasi un dictat che la pandemia abbia lanciato per chi non vuol farsi travolgere dall’onda.»

Come avete riorganizzato l’insegnamento nel rispetto delle regole di sicurezza anti covid-19 ?

«L’Unitre di Genova ha accettato la sfida ed è corsa alle alternative. Ci siamo chiesti: Non possiamo più organizzare corsi in presenza? Pazienza, cerchiamo di supplire con le lezioni online…. Ed è stato così che, in poco tempo, abbiamo trasformato 86 corsi, tra i 180 che solitamente vengono attivati e che dovevano essere svolti in aula, in altrettante opportunità a distanza».

Cos’è cambiato?

«Questi corsi vengono svolti nelle stesse giornate e orari in cui erano stati programmati, mantengono inalterato il calendario e, al momento, riescono a coinvolgere più di quattrocento iscritti e 65 docenti: si va ad esempio dalla storia di Genova all’astronomia, dalla Pittura alla Psicologia, dalla lingua Inglese alla Lingua tedesca offrendo un’ampia scelta di discipline a seconda dei propri interessi.»

Come avete organizzato le iscrizioni?

«L’iscrizione avviene rigorosamente online. Le persone interessate possono accedere al sito www.unitregenova.it e, cliccando sul libretto verde a destra, possono vedere i programmi di tutti i corsi proposti ricordando però che, al momento attuale, sono attivati solo corsi online. Si devono scaricare i moduli, compilarli e inviarli via mail a segreteria@unitregenova.it. Solo dopo che saranno contattati dalla segreteria potranno fare il bonifico dell’iscrizione del costo di 50 €. A seguire verranno inviati loro i vari link di accesso ai vari corsi sulla piattaforma Zoom. Per ulteriori e dettagliate informazioni rivolgersi al 3756137591.»



Storia dell’Unitre Genova

L’Unitre, università della terza età di Genova, supera i trenta anni di intensa attività didattica. L’ente aderisce all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età – Unitre che ha sede a Torino. L’intera gestione è basata sul volontariato tra organizzatori e docenti. Primario scopo di questa università è di educare, formare, informare, fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata. Gli insegnamenti sono rivolti a persone maggiorenni che hanno la curiosità di conoscere nuovi argomenti e affrontare nuove esperienze socializzanti. Sono accettate persone di qualunque etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica. ABov