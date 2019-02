Allerta neve, treni ridotti: le linee interessate

Con l’allerta in Liguria anche il “Piano neve” anche per quanto riguarda i treni regionali. Ferrovie dello Stato oggi ha comunicato che su alcune linee il servizio dei convogli è garantito al 70%.

Ecco le linee interessate.

Genova – Busalla – Tortona (cancellata la relazione Busalla – Genova)

Genova – Ovada – Acqui Terme

Genova – Arquata – Alessandria – Torino

Savona – San Giuseppe di Cairo (interessati treni delle linee Alessandria – Savona, Torino – Savona e Fossano – San Giuseppe di Cairo)

Sulla linea Genova – Milano via Mignanego sarà garantito il 50% dell’offerta, per l’alta probabilità del fenomeno del gelicidio, oltre alle previste nevicate.

Al momento non è interessato il traffico ferroviario media e lunga percorrenza.

“I servizi commerciali – hanno comunicato i responsabili di Fs – potranno essere ulteriormente adeguati in base all’evoluzione delle condizioni meteo.

Abbiamo già predisposto il monitoraggio costante dell’infrastruttura ferroviaria, per assicurarne l’efficienza e garantirne la piena disponibilità per i servizi delle imprese ferroviarie e, quindi, la mobilità delle persone.

Per far fronte in maniera tempestiva a eventuali criticità provocate nelle prossime ore dal maltempo saranno attivi i Centri operativi territoriali nelle regioni interessate, coordinati dalle Sale Operative centrali di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia.

Le principali azioni previste dal Gruppo FS Italiane sono: “Presidi tecnici degli impianti nevralgici, con particolare attenzione ai nodi urbani ferroviari; corse raschia-ghiaccio, per mantenere in efficienza i sistemi di alimentazione elettrica dei treni; allertato il personale delle ditte appaltatrici per garantire la piena operatività degli spazi di stazione aperti al pubblico”.