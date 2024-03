E’ allerta gialla in quasi tutta la Liguria caratterizzata da un forte vento e dal mare che ha già fatto registrare onde alte fino a 2 metri e mezzo con forti mareggiate nel pomeriggio e in serata.

Domenica 3 Marzo 2024

Cielo e fenomeni: Perturbato, piogge diffuse, rovesci e temporali anche di forte intensità, su Centro-Ponente tra mattina e pomeriggio, in serata a Levante. Nevicate sulle Alpi Liguri dai 1200-1300 m, a quote maggiori a Levante ma in calo serale

Venti: forti tra Ostro e Scirocco con raffiche di burrasca (70-80 km/h) e valori superiori ai 100 km/h sui crinali più esposti

Mare: molto mosso in aumento ad agitato per onda viva da SSE. In serata mareggiate diffuse su tutti i settori per onda lunga da SW, periodo 8-10 secondi

Segnalazioni protezione civile: pioggia, temporali, neve, vento, mare

Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione

Umidità: su valori prossimi alla saturazione

Lunedì 4 Marzo 2024

Cielo e fenomeni: Nuvolosità compatta al mattino sui versanti padani; schiarite altrove, sempre più ampie nel corso della giornata

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali, in graduale attenuazione verso sera

Mare: ancora agitato a Levante, molto mosso a Ponente, con moto ondoso in diminuzione

Segnalazioni protezione civile: mareggiata

Temperature: valori minimi in diminuzione, massime in aumento

Umidità: su valori medi

Martedì 5 marzo 2024

Previsioni: Nubi sparse, possibile peggioramento in serata

Temperature: In aumento

Venti: Deboli o moderati