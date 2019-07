Allerta Arancione, le misure a Boissano, Toirano e Loano

Alla luce dell’Allerta arancione per piogge e temporali emesso dalla protezione civile regionale e in vigore dalle 2 alle 15 di domani, lunedì 15 luglio, si dispone la chiusura del nido comunale “Stella Stellina”, delle strutture sportive e della piscina pubblica, del campo solare comunale e dei campi solari privati, dei cimiteri e delle grotte di Toirano per tutta la durata dell’allerta.

Il gruppo intercomunale di Protezione Civile di Boissano, Toirano e Loano sarà operativo e monitorerà la situazione sui territori dei tre comuni per tutta la durata dell’evento.

Il servizio di protezione civile è raggiungibile al numero 340 6795336.

http://smspa.it/public/consboissano/46021514_protciv_48987.pdf