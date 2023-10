All’Associazione “Ottavio Cirio Zanetti” presentato un libro di Raffaele Caruso su Fabrizio De Andrè

L’ “Associazione No-profit Ottavio Cirio Zanetti per la ricerca scientifica, la cultura e l’arte”, sebbene attiva da poco più di sei mesi nella splendida sede di Salita San Rocchino, a pochi metri dalla centralissima piazza Corvetto, è attivissima e propone incontri culturali di assoluto livello. L’ultimo di questi venerdì 20 ottobre, quando sì è tenuta la presentazione del libro dell’avvocato Raffaele Caruso dedicato a Fabrizio De Andrè.

Il titolo del libro “Alla stazione successiva, la giustizia ascoltando Fabrizio De Andrè” rende bene l’idea dei contenuti dell’incontro, con la saletta dell’Associazione tutta esaurita.

La presentazione dell’autore Raffaele Caruso è stata oltremodo esaltata efficacemente dall’accompagnamento della voce di Agnese Caruso e da Francesco Cau, voce e chitarra.

Si è parlato di giustizia con continui riferimenti alle canzoni del cantautore genovese interpretate in maniera superba dal duo Caruso-Cau.

tanti i successi ascoltati del cantautore genovese, a partire da “Geordie”, per proseguire con il “Bombarolo”, “Il Pescatore”, chiudendo poi l’incontro con “Creuza de ma”.

Raffaele Caruso, avvocato penalista genovese, ha trattato con diverse sfumature i temi della colpa, del diritto, del giudizio e dell’ autorità attingendo a piene mani dai testi di “Faber” per cui nutre un’autentica ammirazione.

Insomma più passa il tempo più l’Associazione presieduta da Rita Cirio, continua a crescere , con autentiche performances di alto livello.

Complimenti, rimanendo in attesa della prossima iniziativa.

FRANCO RICCIARDI