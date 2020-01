Alice Salvatore è la candidata M5s alla presidenza della Regione

A deciderlo i militanti sulla piattaforma Rousseau

Sarà la capogruppo in Consiglio regionale Alice Salvatore la candidata presidente dell’ M5s per quanto riguarda la presidenza della Regione Liguria.

I militanti hanno dato la loro preferenza sulla piattaforma Rousseau e la Salvatore ha ottenuto 541 voti degli iscritti, il 58%, rispetto all’ex consigliera del Comune di Ventimiglia e ex candidata alle elezioni europee Silvia Malivindi, arrivata a 391 voti, pari al 42%.

“Grazie a tutto il MoVimento 5 Stelle per la fiducia e complimenti ai candidati che hanno partecipato. Ora tutti uniti per salvare la Liguria!”. Così la capogruppo del M5S in Consiglio regionale Alice Salvatore commenta la sua vittoria al ballottaggio per il candidato alla presidenza della Liguria.