Venerdì 14 Febbraio 2020 Alex Belli e Tommy Vee al Jux Tap. Un weekend da copertina.

Alex Belli e Tommy Vee al Jux Tap. E’ un weekend da copertina quello in programma al Disco Club di Sarzana (Sp) sempre più punto di riferimento del divertimento, dell’intrattenimento e della musica con la sua proposta per tutte le età. Il sipario si alza, come ogni settimana, il venerdì con l’inconfondibile beat di Hip Hop Attitude. L’evento numero uno per tutti gli appassionati della musica rap, trap, reggaetong e r’n’b torna venerdì 14 febbraio con il dj set di Dj Filo, Bibog e Davide B per un’altra notte con la migliore selezione di genere.

L’amatissimo attore della soap “Centovetrine”, modello ed opinionista di Barbara D’Urso Alex Belli è l’ospite dell’aperitivo (dalle 20.30) del nuovo format Rainbow firmato da e20 e Radio Nostalgia dedicato alla gente grande in agenda sabato 15 febbraio a partire dalle ore 20.30. Per Alex Belli, reduce dall’esperienza di Temptation Island, è la prima volta al Jux Tap. E dopo l’aperitivo la festa prosegue fino a tarda notte nelle due sale con Andrea Secci, Joe Mazzola ed Alex Junior.

E’ uno dei dj più richiesti dai club di tutta Italia ed anche tra i più conosciuti per aver partecipato ad una delle fortunate edizioni del Grande Fratello: lui è Tommy Vee. Dj e produttore di successo, per Tommy Vee è un ritorno al Jux Tap. Ma la prima volta nel contesto dell’innovativo concept Be Chic in programma domenica 16 febbraio. Ad accompagnarlo ci sono i dj resident Mirko Martini, Alex Junior ed Andrea Mattei direttamente da M2O. Al Jux Tap è un altro fine settimana superlativo.

Jux Tap – Disco Club

Via Variante Aurelia, 159 Sarzana (Sp)