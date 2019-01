Alex Atzewi domenica 3 febbraio presenta progetto giovani danzatori

Domenica prossima a Savona, presso il Centro Accademico Danza Moderna diretto da Cristiana Rossi, per gli appassionati di danza sarà possibile lavorare con insegnati di fama internazionale che mettono la loro professionalità a disposizione dei giovani ballerini per una esperienza unica e altamente formativa.

Direttore artistico del “Progetto Giovani Danzatori” è Alex Atzewi, noto coreografo, direttore della compagnia di danza che porta il suo nome, che ha come obiettivo quello di creare occasioni didattiche di alto livello per stimolare l’apprendimento dei giovani danzatori.

Ospite d’eccezione sarà Daniele Rommelli, ballerino a Los Angeles per la Crew “The Kingdom” coreografata da Amari Marshal è conosciuto al grande pubblico televisivo per il suo ingresso alla scuola di “Amici 17” lo scorso 13 gennaio 2018. Daniele entra ufficialmente nella scuola più famosa d’Italia ottenendo grandissimi consensi per il suo stile inconfondibile.

Assieme a Rommelli, Don Marasigan, ballerino e coreografo che ha fatto la storia nel mondo della danza. Il suo percorso formativo inizia nelle Filippine e prosegue nelle più prestigiose scuole di New York, Amsterdam e Amburgo. Partecipa a diverse trasmissione televisive e fa parte di numerose compagnie di danza.

Insegna in numerose scuole ad Amsterdam, Amburgo ed in tutta Italia, in particolar modo a Torino dove attualmente risiede. Partecipa a manifestazioni e concorsi in diverse zone d’Italia e tiene stage e corsi di formazione professionale in tutta Italia. Partecipa come giurato in prestigiosi concorsi di Danza.

Come Coreografo lavora nel Musical Hello Havana con il balletto Nazionale della televisione cubana Cristie Dominiguez. Collabora con le migliori scuole di danza e con il Centro Accademico Danza Moderna di Savona porta avanti un sodalizio artistico che dura da molti anni.

Il terzo nome è quello di Michael Fuscaldo, insegnante di danza classica e contemporanea. A partire dal 2008 inizia a partecipare a numerosi concorsi nazionali e internazionali come solista di danza classica e contemporanea, vincendo numerosi premi, riconoscimenti, e borse di studio internazionali. Nel 2008 viene ammesso alla Staatliche Balletschule di Berlino per un percorso di perfezionamento.

Nel 2011 vince al concorso “Expression” di Firenze l’ammissione e il tirocinio presso la compagnia Kaos Danza di Firenze, diretta da Roberto Sartori. Dal 2012 si dedica completamente all’insegnamento della danza classica e modern/contemporaneo, partecipando a numerosi concorsi internazionali.