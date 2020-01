Alessia Cotta, amica dei Bambini e dell’UNICEF

Oggi su Rai 3 nell’edizione delle 19,30 prosegue l’impegno della nostra Volontaria Alessia Cotta Ramusino

Alessia, di adozione iraniana, a raccontare gli effetti dei terribili accadimenti in corso con particolare riferimento ai dati UNICEF sulle prime vittime: i bambini.

Nell’occasione farà un collegamento con la nostra proposta di legge di Iniziativa Popolare per una Liguria, Amica dei Bambini e libera dalla plastica, all’impegno dell’ UNICEF per le bambine nel mondo con l’iniziativa in programma l’8 marzo a Scalinata Borghese e dell’evento per il 5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente, con la nosta proposta diventata legge, speriamo.

Per tutti questi motivi vi auguro una buona viosione domani alle 19,30 su Rai 3 Liguria con la nostra giovane artista che degli ideali dell’UNICEF ne ha fatta una ragione di vita.