Alessandria-Samp, 1.000 tifosi presenti al Moccagatta

I tifosi della Samp potranno tornare a vedere dal vivo la propria squadra.

L’amichevole Alessandria-Sampdoria, in programma il 5 settembre al ‘Moccagatta’, potrà essere seguita da 1000 spettatori allo stadio. Lo annuncia proprio la società piemontese sul sito ufficiale in una nota: “L’Alessandriaermamente intenzionata a favorire l’accesso dei propri tifosi all’incontro, ha fatto richiesta in tal senso alla Federazione e, con il supporto della Lega di Serie C, ha ottenuto la possibilità di consentire l’ingresso a mille tifosi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza previste dal DPCM 7 agosto 2020”.