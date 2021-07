Albissola, mercoledì 28 al Circolo degli Artisti, ritorna Giulio Manuzio

il prossimo appuntamento di mercoledì 28 luglio, sempre nel giardino di piazza Lam in Albissola Marina alle 21,30, a cura del Centro Documentazione Logos, sarà nuovamente con Giulio MANUZIO.

In questa serata non ascolteremo musica non assisteremo a spettacolo teatrale, ma avremo modo di approfondire momenti storici e tematiche non “quotidiane”, ma che ci riconducono e riflettono anche eventi e comportamenti della nostra quotidianità.

Interverrà l’attore Jacopo MARCHISIO e sarà interessante come, insieme, con l’aiuto di letture e immagini, sapranno documentarci sulle connessioni con l’arte del ‘500 e sulle pandemie nella storia.

Introdurrà Fabio GALLESIO del Centro di Documentazione Logos, che ha curato la serata.

Vi aspettiamo quindi al Circolo degli Artisti Pozzo Garitta, 32 17012 Albissola Marina (SV)