Albissola, Bellucci: dobbiamo iniziare a fare punti

È molto motivato mister Bellucci per la nuova avventura alla guida dell’Albissola ultimo in classifica in serie C. Parole che dimostrano determinazione in conferenza stampa.

“Non vengo allo sbaraglio – ha dichiarato Bellucci – la squadra non deve aver paura di nessuno e non deve avere cali mentali nel corso delle partite. L’allenatore precedente ha fatto un grandissimo lavoro, comprendo quello sta vivendo perché ci sono passato anche io nella stagione scorsa. Dobbiamo però fare punti, pensare subito alla Pro Patria e metterla nel mirino. Il tempo è poco, bisogna fare di necessità virtù: ho le idee abbastanza chiare, c’è da voltare pagina”.