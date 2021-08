Albisola, turista tedesco cade sulla scogliera soccorso dai VVF | Video

Il soccorso è avvenuto intorno all’una di questa notte. L’uomo ha fatto un volo di circa 10 metri

Un turista tedesco, per cause ancora sconosciute, è caduto la scorsa notte intorno all’una dalla passeggiata di Albisola sulla scogliera, nei pressi del “Buco del Prete” sottostante facendo un volo di circa 10 metri.

L’allarme è stato lanciato alla Sala Operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Savona.

Sul posto è stata inviata la Squadra 81 del distaccamento VVF Varazze, in supporto dalla Centrale la Squadra 12 e la Squadra SAF, SpeleoAlpinoFluviale, esperti in questo tipo di Soccorso e la squadra di esperti rocciatori del Saf.

Raggiunto il ferito, i vigili del fuoco l’hanno immobilizzato sulla barella usata per i soccorsi in una zona impervia e portato a spalla sulla parete verticale.

Il ferito, portato in sicurezza, è stato consegnato ai sanitari del 118 per le dovute cure.

Sul posto anche Carabinieri, Sanitari 118 e Automedica.

L’intervento si è svolto dalle una di ieri sera alle 4:30 circa di stanotte.