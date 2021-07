Albenga, due incidenti in moto nella notte, nessun ferito grave

Uno dei sinistri si è verificato per l’attraversamento di un animale

Nella notte ad Albenga si è verificato un doppio incidente in moto. I centauri in entrambi i casi non hanno riportato gravi danni fisici.

Nel primo incidente, la cui dinamica è ancora da accertare, il motociclista avrebbe fatto tutto solo finendo sull’asfalto.

Sul posto intervenuto il personale sanitario che ha prestato le prime cure al ferito, trasferito poi in codice giallo in ospedale.

Nel secondo sinistro, sempre ad Albenga, a far cadere i due motociclisti sarebbe stato il passaggio di un animale lungo la strada.

Anche in questo caso non ci sono stati, per fortuna, feriti gravi.