Alassio registra un week end senza disordini, Melgrati: “Una rondine non fa primavera, continueremo a tenere alta l’attenzione.

Grazie a tutte le forze dell’ordine che con il coordinamento della prefettura stanno iniziando ad ottenere risultati incoraggianti”

Pattuglione, vigilanza privata, pattuglie serali e notturne iniziano a dare i primi risultati.

Il fine settimana che ci stiamo lasciando alle spalle sembra non aver registrato particolari problemi.

“So di un gruppetto di ragazzi ubriachi che stamattina alle sette hanno rischiato di farsi travolgere dalle auto sulla Via Aurelia – riferisce stamani Francesco Parrella, comandante della Polizia Municipale di Alassio – ma sono stati subito intercettati da una pattuglia della Polizia.

Con la chiusura del molo si è creato un po’ più di movimento sulla passeggiata Grollero, che però è stata costantemente presidiata da tutte le forze dell’ordine coordinate”.

“Una rondine non fa primavera – il commento del Sindaco di Alassio Marco Melgrati – e continueremo così fino a quando sarà ben chiaro a tutti che questo territorio non è e non può essere un far west per sfogare le proprie frustrazioni.

Stiamo tutti lavorando perché Alassio esca a testa alta dall’emergenza sanitaria e quando dico tutti, dico tutti veramente: amministrazione, forze dell’ordine, associazioni di categoria, singoli esercenti, medici, cittadini… tutti.

Non lasceremo che qualche ragazzotto poco avvezzo al rispetto e all’educazione crei impunemente danni e disordini”.

“In questo particolare contesto – conclude Melgrati – voglio ringraziare tutte le forze dell’ordine che sotto il coordinamento della Prefettura di Savona stanno lavorando per difendere la nostra città da una movida insana.

L’invito per tutta la cittadinanza è sempre quello, davanti a situazioni di emergenza, di ricorrere alle Forze di Polizia attraverso l’unico strumento che abbiamo per combattere, ovvero le denunce formali.

Solo a fronte di denunce il fenomeno viene registrato ufficialmente e permette di predisporre le misure adeguate. Grazie a tutti per la collaborazione”