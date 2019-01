Tutto è pronto per la grande festa di compleanno che si svolgerà domani pomeriggio all’ Istituto Domenico Trincheri. I festeggiamenti s’inizieranno alle 16 per celebrare ben quattordici ricorrenze di compleanno di nonne e nonni ospiti della struttura albenganese.

Nel salone della RSA di via Carloforte ad Albenga si raduneranno infatti festeggiati, parenti, amici e volontari. Ad animare la festa ci saranno anche i volontari dell’ Avo, dell’ Unitre e della Vecchia Albenga, tutti quanti coordinati dal dottor Gabriele Olivieri.

Questi i nomi delle festeggiate: Caterina Calvi, Antonia Carone, Filippa D’ Angelo, Lucia Fortunato, Concetta Cariello, Giuseppina Rovere e Alma Soldavini.

E questi quelli dei festeggiati: Vincenzo Cutolo, Giuseppe Garofalo, Alberto Lehman, Natale Orlando, Giulio Roveraro, Giovanni Scarlata e Giobatta Vigo.

Alla buona riuscita della festa contribuiranno come detto un bel numero di volontari dell’ Associazione Vecchia Albenga insieme ai volontari Avo (Associazione Volontari Ospedalieri) che collaborano attivamente, con il loro personale, presso il “Trincheri” e ci sarà anche un bel numero di volontari dell’ Unitrè. Questi tre importanti sodalizi di volontariato sono da sempre impegnati attivamente in iniziative a favore della Terza età ed in particolare della residenza per anziani ingauna. Alla festa saranno presenti anche i dirigenti della struttura, con gli amministratori dell’ ente e quelli comunali, insieme alle rappresentanze ed alle delegazioni di altri enti di volontariato presenti sul territorio della Piana ingauna e del comprensorio albenganese.

PAOLO ALMANZI