Albaro, riaperto cantiere Esselunga. Toti: lunga lotta dopo anni di scarsa concorrenza

“In Liguria la riapertura dei cantieri in sicurezza va avanti. Si lavora di nuovo anche in quello di Esselunga in via Piave, a Genova”.

Lo ha dichiarato oggi su fb il governatore Giovanni Toti.

“Dopo anni di scarsa concorrenza – ha aggiunto Toti – abbiamo lottato a lungo per avere un marchio così importante in città, che porterà nuove opportunità di lavoro per tanti e migliorerà la qualità della spesa dei liguri.

L’aumento della concorrenza significa anche diminuzione dei prezzi e mai come ora ne avremo bisogno.

Bene quindi che si vada avanti con i lavori, salvaguardando sempre la salute dei lavoratori e senza dimenticare l’importanza di guardare avanti, per continuare a costruire il nostro futuro”.