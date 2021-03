Albanese ruba in casa di anziano, che poi lo insegue: arrestato dalla Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato ieri hanno arrestato per rapina un 37enne albanese a Loano.

Lo straniero aveva appena svaligiato la casa di un anziano che, trovandolo ancora nell’abitazione messa a soqquadro, dopo una breve colluttazione si era lanciato all’inseguimento del ladro e aveva dato l’allarme.

Raggiunto dagli agenti, allertati dalle urla di alcuni passanti, l’albanese ha anche cercato di fuggire puntando contro i poliziotti un cacciavite.

Oltre alla rapina aggravata, il 37enne è accusato anche di resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

A seguito della perquisizione, è stato trovato in possesso di monili in oro e tre orologi, riconosciuti dalla vittima del furto, oltre ad attrezzi per lo scasso, altri monili e circa 800 euro in contanti.