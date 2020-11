Alassio, rimosse 17 biciclette abbandonate

Sono 17 le biciclette, alcuni veri e propri rottami, raccolte dall’ultima operazione ad Alassio.

Si tratta di un servizio che si effettua ciclicamente e che rientra nell’attività di mantenimento del decoro urbano.

“E’ un servizio che attuiamo tre, quattro volte l’anno, anche sulla base delle segnalazioni che riceviamo dalla cittadinanza”, spiega Francesco Parrella, comandante della Polizia Municipale di Alassio illustrando gli esiti dell’attività di sgombero di cicli abbandonati sul territorio cittadino.

Il servizio viene svolto, prosegue il comandante “In collaborazione con il servizio segnaletica del Comune di Alassio. Qui siamo intervenuti per rimuovere ai sensi di legge cicli e, più che altro, rottami di biciclette sparsi per la città, abbandonati da tempo, alcuni anche in maniera piuttosto creativa”.

Si tratta di “un’attività – aggiunge Angelo Galtieri – che rientra nell’impegno per il mantenimento del decoro urbano e che sempre più si struttura non solo sui rapporti degli agenti in servizio sulle strade, ma anche sulle segnalazioni di cittadini mossi da senso civico”.