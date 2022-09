Alassio Cup Over 50 edizione da record, dal 22 al 25 settembre 27 squadre si sfideranno sul parquet del PalAlassio e del PalaMarco di Albenga

Alassio Cup Over 50 edizione da record. I Liquid Old Boys della Città del Muretto dovranno vedersela con vere corazzate del nord Europa. Zucchinetti: ringrazio Luigi Binetti per la passione che mette ogni anno in questo evento e per la cartolina di Alassio che consegna nelle mani e nei ricordi delle squadre che arrivano nella nostra città da tutto il mondo che finalmente ha ritrovato il piacere di viaggiare​

Dopo un’estate da record non poteva che esserci un’edizione dell’AlassioCup-Over40, Memorial Mario Berrino, da record

Infatti alla 19^ edizione, che si svolgerà dal 22 al 25 settembre, saranno presenti 27 squadre, numero mai raggiunto, 15 maschili e 12 femminili.

Saranno rappresentate 15 nazioni differenti, con cinque squadre alla loro prima esperienza alassina e il gradito ritorno della squadra australiana, a significare che la pandemia è ormai alle spalle ed è tornata la voglia di viaggiare.

La manifestazione, intitolata alla memoria di Mario Berrino e patrocinata dal Comune di Alassio, inizierà giovedì 22 settembre alle ore 15:30 e proseguirà fino alle finali di domenica mattina, con partite sul rinnovato parquet del PalaRavizza di Alassio e del PalaMarco di Albenga.

Come l’anno scorso, quattro le categorie previste: +40 e +50 per il torneo femminile, +45 e +55 in quello maschile.

Nel +40 femminile i favori del pronostico sono per le danesi del BK Amager e per la formazione Estone; nel +50 invece i pronostici prevedono una finale tra le Lituane del Vakaru Viesulas e le Finlandesi. Per quanto riguarda il toreo maschile, nel +45 “menage a trois” tra i campioni uscenti del Nederland Veteranen, gli sloveni del KK Domzale e i Lituani del Patvanka, mentre nel +55 favoriti i Croati del KK Sisak contro i quali dovranno farsi valere i padroni di casa dei Liquid Old Boys Alassio, ovvero: Binetti, Bontempi, Cardella, Frumento, Garavagno, Leoncini, Pagani, Santi, Schiappacasse, Tortù agli ordini dell’allenatore Bonato.

“Questi ovviamente i pronostici – spiega Luigi Binetti, organizzatore dell’evento ma soprattutto appassionato giocatore della formazione di casa – il campo però riserva spesso sorprese, anche perchè il livello delle squadre è ogni anno più competitivo”.

“Credo che questa sia una delle manifestazioni sportive più amate – il commento di Roberta Zucchinetti, Presidente del Consiglio con delega allo Sport del Comune di Alassio – il livello agonistico è davvero incredibile, e sbaglia chi sottovaluta le gare per veterani, in qualsiasi sport: i campioni sono campioni ad ogni età e l’esperienza è uno straordinario valore aggiunto. Chi continua a giocare nel tempo, anche dopo i riflettori del professionismo lo fa mosso da straordinaria passione, divertendosi e facendo divertire il pubblico.

In questo caso, alla gioia del gioco e della competizione, si unisce quella della vacanza: una settimana da trascorrere nella Città del Muretto tra una partita, un ristorante, una giornata in spiaggia o una camminata in collina, e, perchè no, anche un po’ di shopping. Ringrazio Luigi Binetti per la passione che mette ogni anno in questo evento e per la cartolina di Alassio che consegna nelle mani e nei ricordi delle squadre che arrivano nella nostra città da tutto il mondo che finalmente ha ritrovato il piacere di viaggiare”.​