Alassio avrà di nuovo il cinema, l’Amministrazione Comunale è per riaprire una sala cinematografica in città

Sarà all’interno dell’immobile dell’ex Cinema Colombo, durante il Consiglio Comunale è stato presentato anche il Bilancio Consolidato del 2022, che mette in luce un andamento economico positivo del Comune e delle società partecipate; plauso agli uffici del Comune di Alassio per i finanziamenti ottenuti nell’ambito del PNNR, vincendo i bandi che consentiranno di proseguire con successo il processo di digitalizzazione dell’Ente.

Tra i punti trattati nel Consiglio Comunale di Alassio dello scorso 28 settembre, risulta di grande interesse l’approvazione della proposta di deliberazione n. 69 del 28/08/2023 – su relazione dell’Assessore all’Edilizia ed Urbanistica Avv. Franca Giannotta – con la quale è stato dato atto che l’autorità competente ha determinato di non assoggettare a V.A.S. l’aggiornamento al P.U.C. relativamente all’immobile ricadente in zona BR10 costituito dall’ex Cinema Colombo sito in via Mazzini e via Leone XIII.

L’approvazione in Consiglio Comunale di questa delibera costituisce un passaggio importante nel percorso intrapreso dall’Amministrazione Comunale per riaprire una sala cinematografica nella città di Alassio e costituisce l’inizio della Conferenza dei Servizi, che una volta conclusa darà l’ avvio ai lavori, per i quali è prevista una durata presumibile di 2 anni.

L’immobile in oggetto verrà destinato al piano terra ad attività commerciale, ed i soggetti privati attuatori del progetto dovranno realizzare al primo piano della struttura una costruzione atta a ospitare un auditorium da 214 posti a sedere, da cedere al Comune di Alassio, che lo adibirà a sala cinematografica e a sala conferenze. Nell’ambito del progetto, è prevista – sempre da parte dei proprietari privati dell’immobile – anche la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico nel sottosuolo. Questo consentirà di dotare la città di Alassio di ulteriori posti auto, oltre ai numerosi già creati, venendo incontro alle esigenze dei cittadini e dei turisti.

Nell’ambito del Consiglio Comunale dello scorso 28 settembre, si ritiene di particolare interesse sottolineare la solidità del bilancio consolidato del Comune relativo al 2022 – comprendente i bilanci delle società partecipate del Comune di Alassio – illustrato dall’Assessore al Bilancio, alle Società Partecipate e al Volontariato Patrizia Mordente, che, tra le altre cose, ha messo in evidenza l’ottimo risultato delle società partecipate e dato lettura dei decreti di nomina degli organi sociali delle stesse, dai quali emerge il rispetto di una linea di continuità nel lavoro svolto sino ad ora e una particolare attenzione nella riduzione dei costi, augurando a tutti un buon lavoro.

Va Inoltre messo in luce l’impegno costante dell’Amministrazione Comunale per realizzare un perfetto connubio tra innovazione tecnologica e servizi al cittadino.

Questo è emerso in particolare nell’ambito del punto all’ordine del giorno inerente l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025, illustrato anch’esso dall’Assessore Patrizia Mordente. Relativamente a questo argomento, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Demanio, Cimiteri e Informatica Rocco Invernizzi ha espresso un plauso agli uffici del Comune per aver vinto i bandi che hanno permesso di ottenere importanti finanziamenti nell’ambito del PNNR, i quali consentiranno di proseguire con successo nel processo di digitalizzazione dell’Ente.

Nell’ambito del Consiglio Comunale di giovedì scorso, sono stati inoltre rinnovati gli auguri al Consigliere di Minoranza Sara Griseri per la recente nascita di suo figlio, avvenuta in ambulanza in una piazzola dell’autostrada A10, fortunatamente senza conseguenze per mamma e bambino.

Questo fatto, lo ricordiamo, aveva indotto nei giorni scorsi il Sindaco di Alassio Marco Melgrati ad esprimere in una lettera indirizzata al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti la sua forte e crescente preoccupazione, già più volte sottolineata in passato, per la situazione emergenziale che si è creata nel Ponente Ligure dopo la chiusura del punto Nascite dell’Ospedale “Santa Corona” di Pietra, e la richiesta accorata per la sua riapertura.

Durante il Consiglio Comunale di giovedì scorso, tra i punti trattati, anche l’intervento del Vice Sindaco Angelo Galtieri, che ha fornito indicazioni precise circa i costi contenuti inerenti il portale Visit Alassio, in risposta all’interpellanza presentata dal Gruppo Alassio di Tutti.

Si rammenta, per quanti volessero approfondire la trattazione dei punti qui citati e degli altri all’ordine del giorno, discussi al Consiglio Comunale dello scorso 28 settembre, che la registrazione integrale dello stesso è disponibile nel sito web del Comune di Alassio nella sezione “L’Amministrazione”.