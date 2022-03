Alassio attende le regate veliche internazionali d’ Altura

ALASSIO- Dopo l’apertura con il Meeting della Gioventù il Cnam Alassio prosegue la sua attività proponendo la classica Settimana Internazionale della Vela d’ Altura uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati non solo italiani.

Si tratta di uno degli eventi consolidati del calendario del Circolo Nautico al Mare che è organizzato in collaborazione con la Marina di Alassio e il Comune di Alassio. L’ Altura sarà protagonista nel fine settimana dal 18 al 20 marzo. In calendario il Cnam proporrà poi dall’8 al 10 aprile la seconda edizione del Trofeo Luigi Carpaneda: scomparso nel dicembre 2011 fu il primo sportivo in Italia a vincere due mondiali in due discipline diverse, fioretto e vela. Il suo nome si lega a quello della classe Smeralda, un 8,88 m che German Frers disegnò nel 1992, riprendendo per molti versi elementi tipici di uno dei suoi capolavori progettuali, Il Moro di Venezia, che in quell’inizio di decennio stava facendo volare un equipaggio italiano a sfiorare la Coppa America. La classe, sapientemente organizzata, è oggi una delle icone dello Yacht Club de Monaco. Dopo il successo della prima edizione, le “smeraldine” come vengono simpaticamente definite, torneranno nella Città dl Muretto anche con uno spettacolare match race, proprio davanti al Pontile Bestoso.

“La novità di questa stagione però sarà una tappa di una classe molto partecipata e spettacolare – ci ha spiegato il presidente del Cnam Carlo Canepa- che si svolgerà dal 20 al 22 maggio: si tratta della classe dei J70, con una tappa del loro campionato. La stagione si chiuderà con i Dinghy la classe velica con la quale il nostro circolo ha iniziato tanti anni or sono le prime regate veliche della sua lunga e prestigiosa storia”.

Intanto in questo fine settimana sono in programma alcuni appuntamenti velici.

A Lerici ci sarà l’importante appuntamento Interzonale della classe 420 che vedrà in gara velisti appartenenti alle seguenti zone: I, II, III e XV. Ad organizzare l’evento è la Lega Navale sezione di Lerici.

A Rapallo domenica si svolgerà la classica Coppa Lega Navale Italiana sezione di Rapallo riservata alla classe Optimist. Ad organizzarla è LNI Rapallo.

Alla Spezia sabato e domenica nelle acque del Golfo della Spezia grande attesa per il secondo weekend delle Regate di Primavera per la classe Meteor. Ad organizzare la manifestazione sono il CV Erix ed il CV La Spezia.

CLAUDIO ALMANZI