Al via oggi il 16° Festival della Mente a Sarzana

Al via oggi, 30 agosto, la sedicesima edizione del Festival della Mente a Sarzana con l’ingegnere aerospaziale Amalia Ercoli Finzi.

Lo spazio ha da sempre affascinato l’uomo, così come le missioni legate alla sua esplorazione.

La scoperta di nuovi mondi, resa possibile dalle sempre più moderne tecnologie, è il tema della lectio inaugurale di Amalia Ercoli Finzi dal titolo L’esplorazione spaziale: oggi, domani e… dopodomani, in programma venerdì 30 agosto alle ore 17.45 in piazza Matteotti a Sarzana.

La Luna, Marte, gli asteroidi, le comete e anche i satelliti dei giganti gassosi ci aspettano se non oggi, domani o dopodomani.

È necessario, però, che le scelte future siano il frutto di uno sforzo collettivo che non veda come protagonisti solo i paesi industrialmente avanzati, ma che consenta all’umanità intera di realizzare un sogno apparentemente impossibile e, allo stesso tempo, di raggiungere un equilibrio foriero di benessere e di pace.

Amalia Ercoli Finzi, laureata in Ingegneria aeronautica, da oltre venticinque anni si occupa di dinamica del volo spaziale e progettazione di missioni spaziali.

Già professore ordinario di Meccanica orbitale presso la Facoltà di Ingegneria industriale del Politecnico di Milano, dal 2010 è professore onorario dello stesso ateneo. Ha contribuito alla realizzazione di satelliti e sonde per l’esplorazione planetaria e ricoperto incarichi presso l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Agenzia Spaziale Europea e l’International Astronautical Federation. Responsabile dell’esperimento SD2 della missione europea Rosetta sulla cometa Churyumov-Gerasimenko per la perforazione del nucleo cometario e la raccolta di campioni, direttore del Dipartimento di Ingegneria aerospaziale del Politecnico di Milano, delegato italiano per il programma europeo Horizon 2020, configurazione Space. Ha ricevuto la medaglia d’oro del Presidente della Repubblica per meriti scientifici.

