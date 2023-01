Al via i lavori all’arenile di San Bartolomeo al Mare compromesso a seguito delle mareggiate dei giorni scorsi.

Al via i lavori all’arenile di San Bartolomeo al Mare, i dettagli.

Intervento propedeutico ai normali lavori che sono in programma a maggio.

Urso: “Le spiagge di San Bartolomeo al Mare sono salve e quest’estate saranno bellissime”

Sono iniziati i lavori con pala meccanica sulle spiagge libere di San Bartolomeo al Mare per ripristinare l’arenile, compromesso a seguito delle mareggiate dei giorni scorsi.

L’intervento è necessario per salvaguardare la passeggiata dall’eventualità di nuove mareggiate invernali e per ripulire da tronchi e altro materiale, ed è propedeutico ai normali lavori che sono in programma come ogni anno a maggio, in prossimità della stagione estiva.

Vengono anche messe in sicurezza le foci dei corsi d’acqua che sboccano in mare dopo aver attraversato l’arenile, che ora si trovano parzialmente occluse dalla ghiaia sospinta dalla forza del mare, con lo scopo di assicurare che eventuali future piogge possano trovare il regolare sbocco verso il mare senza allagare zone sensibili lungo la via Aurelia, come già accaduto anni addietro.

Il Sindaco Valerio Urso spiega:

“Le spiagge di San Bartolomeo al Mare sono salve e quest’estate saranno bellissime come ogni anno e anche di più.

Qualche uccello del malaugurio aveva ipotizzato il contario, ma voglio rassicurarlo.

Dopo queste potente mareggiate invernali, interveniamo a stendere la ghiaia e a ripulire sommariamente la spiaggia, onde consentire al mare di fare il proprio lavoro nei mesi a venire.

Non si tratta del consueto lavoro di preparazione delle spiagge alla stagione estiva, che come sempre verrà realizzato nel mese di maggio, ma di un intervento intermedio, che realizziamo in autonomia.

Ringrazio gli uffici comunali per aver prontamente risposto alle richieste dell’Amministrazione”.