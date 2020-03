Al Teatro Nazionale di Genova sospesa la programmazione

Programmazione sospesa fino al 3 aprile al Teatro Nazionale di Genova.

Si informa il gentile pubblico che, in seguito alle nuove disposizioni per contrastare la diffusione del Coronavirus previste dal Decreto Ministeriale del 4 marzo 2020, tutti gli spettacoli in programmazione fino a venerdì 3 aprile sono sospesi.

Non appena possibile comunicheremo ulteriori informazioni tramite tutti i nostri canali.

Abbiamo aderito alle disposizioni stabilite dal Governo per salvaguardare l’incolumità degli spettatori ma la nostra macchina produttiva non si ferma: il lavoro negli uffici e sui palcoscenici prosegue, in attesa di poterci rincontrare presto.