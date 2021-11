Al Teatro Ivo Chiesa in scena Peachum – Un’opera da tre soldi, con Fausto Paradivino e Rocco Papaleo. A Genova dal 17 al 21 novembre.

Al Teatro Ivo Chiesa in scena Peachum, scritto e diretto da Fausto Paravidino.

“PEACHUM UN’OPERA DA TRE SOLDI”

Rocco Papaleo è Peachum, l’antieroe protagonista, mentre Paravidino interpreta Mackie Messer;

in una rilettura del capolavoro in cui Brecht e Weill denunciarono la corruzione della società agli inizi del Novecento che ci mostra, attraverso l’ironia, come i tempi attuali non siano poi tanto diversi.

«Se avete voglia di tornare a teatro riflettendo sulla società contemporanea e divertirvi, questo spettacolo fa per voi». Fermataspettacolo.it

Ha segnato il successo di un drammaturgo e regista che, di lì a poco, avrebbe cambiato la storia del teatro.

Era il 1928, lo spettacolo si intitolava L’opera da tre soldi e l’autore era, come è noto, Bertolt Brecht.

A distanza di quasi un secolo, quel feroce cabaret esistenziale, arricchito dalle musiche di Kurt Weill, non ha perso forza né smalto.

Ne è sicuro Fausto Paravidino:

regista, attore e scrittore di grande e aguzza prospettiva, che ha deciso di affondare le mani nel sulfureo mondo evocato da Brecht. E di re inventarlo.

Ispirato a un classico, a quella Beggar’s Opera scritta da John Gay a fine Settecento, Die Dreigroschenoper, questo il titolo originale, è uno spaccato di “bassifondi” socio-economici oltre che morali.

Nella pletora di una umanità disperata, spiccano le figure protagoniste di Peachum, lo sgradevolissimo criminale che gestisce il traffico dei mendicanti, e di Mackie Messer, definito “Il più famoso criminale di Londra” che riesce a prendersi in moglie Polly, figlia prediletta dello stesso Peachum, con conseguenze nefaste.

Spiega Paravidino:

«Perché occuparci ancora dell’Opera da tre soldi? Perché c’è qualcosa in questo classico degli anni Venti che è invecchiato (bene) e qualcosa che non è invecchiato per niente.

Peachum è una figura del nostro tempo più ancora che del tempo di Brecht».

In scena, accanto a Paravidino, ci sarà Rocco Papaleo: in un incontro-scontro tra due anime teatrali originalissime.