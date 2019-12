Al Teatro Chiabrera torna la danza del Balletto di Milano

Il Balletto di Milano sabato 14 tornerà al Teatro Chiabrera di Savona con il suo incantevole Schiaccianoci

Un’altra grande occasione per gli appassionati del grande balletto classico! Sabato 14 alle 21 il Teatro Chiabrera ospiterà il BALLETTO DI MILANO, compagnia ormai di casa a Savona, con il celebre balletto natalizio LO SCHIACCIANOCI.

Fiaba che incanta da generazioni, Lo Schiaccianoci è una tradizione ovunque e la versione della Compagnia ripercorre la celebre fiaba originale, dando risalto a tutto ciò che il pubblico si aspetta di ritrovare. Si è dunque condotti immediatamente in quell’onirico mondo fatto di fiocchi di neve e fiori danzanti, gioia e festosità. L’elegante e bellissima mise en scène in stile anni ’20 dai toni pastello e la vivace e brillante coreografia riempiono gli occhi, la frizzante interpretazione conquista il cuore. Non mancano l’albero di Natale che cresce sul palcoscenico, i topi e i soldatini, le tanto attese danzatrici in punta e tutu e lo schiaccianoci che si trasforma in un elegantissimo principe, in un crescendo di stupefacente entusiasmo fino all’esplosione di colori e virtuosismi del divertissement e del grand pas deux finali.

Uno straordinario evento ed un’occasione per ammirare ancora una volta gli eccezionali danzatori del Balletto di Milano inaugurando nel segno della bellezza il periodo natalizio, il piu scintillante e denso di magia dell’anno.

Biglietti ancora disponibili presso la biglietteria del Teatro e on line.

Ambasciatore della danza italiana nel mondo, il BALLETTO DI MILANO diretto da Carlo Pesta è tra le Compagnie piu prestigiose. Riconosciuto da MIBACT, titolare di Riconoscimento di Rilevanza Regione Lombardia e sostenuto dal Comune di Milano, il BdM svolge la propria attività nei maggiori teatri italiani e all’estero dove è presente in teatri ed istituzioni di primo piano in Francia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Estonia, Lettonia, Finlandia, Russia, Norvegia e Marocco. La Compagnia vanta un organico formato da danzatori diplomati presso le migliori Accademie internazionali e un ampio ed esclusivo repertorio che spazia dai grandi titoli classici rivisitati a produzioni contemporanee.

TEATRO CHIABRERA – SAVONA sabato 14 dicembre – ore 21

BALLETTO DI MILANO in LO SCHIACCIANOCI: balletto in due atti su musiche di P.I. Tchaikovsky. Coreografia: Federico Veratti. Scenografie: Marco Pesta. Costumi: Atelier Bianchi Milano.

Nella foto di Carla Moro e Aurelio Dessì i due protagonisti Giordana Roberto e Germano Trovato.