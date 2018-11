Al Priamar di Savona un convegno sulla Dislessia

L‘Associazione di Promozione Sociale, presente sul territorio ligure dal 2008, in occasione del decimo anno di fondazione ed attività organizza un convengo, in collaborazione con I.C. Savona 4 e con patrocinio del Comune di Savona.

Sabato 1 Dicembre 2018, presso la Sala della Sibilla, nella Fortezza del Priamar di Savona, si svolgerà il convegno “10 anni di O.S.D. Liguria: Facciamo il punto su legislazione D.S.A./B.E.S. (cosa è cambiato e come)”.

Il Relatore sarà il Prof. Guido Dell’Acqua, Ph. D. M.I.U.R., Ufficio IV (Bisogni Educativi Speciali), Direzione Generale per lo Studente, integrazione e Partecipazione.

Locandina e informazioni per iscrizioni a questo link : https://www.osdliguria.it/

Il Convegno, in oggetto, vuole essere, non solo l’occasione per conoscere ed approfondire meglio la Legge 170, la Circolare 27/12/2012 e normative/note varie e successive legate ai D.S.A. ed ai B.E.S. in generale; intende essere, anche un momento collante e di condivisione di buone prassi, perché è più facile, purtroppo, da parte dell’utenza, segnalare le criticità delle Scuole, piuttosto che le eccellenze o la preparazione e la conoscenza messa in pratica.

Con questo convegno, invece, si vuole dare l’opportunità di confronto, dialogo e condivisione tra Scuole Famiglie e Sanità.

E’ quindi importante la presenza durante la giornata di tutte e tre le parti coinvolte.

Questa è un’occasione unica ed imperdibile su Savona e sulla Liguria in generale (ma chiunque da qualunque Regione può partecipare) per chi è coinvolto a vario titolo:

I Docenti, dalla Primaria all’Università, dovendo essere informati per meglio adattare e personalizzare la didattica per gli alunni in base alle caratteristiche e peculiarità, punti deboli e di forza (Ai Docenti verrà rilasciato attestato con 4 ore di formazione accreditata).

I Dirigenti Scolastici, in quanto tali, sono chiamati a conoscere Leggi e normative, buone prassi e tutto ciò che favorisce la collaborazione Scuola-Famiglia.

I Genitori, che hanno il dovere di conoscere e farsi portavoce dei diritti e doveri dei propri figli e quelli della Scuola, per meglio collaborare, fattivamente, al raggiungimento degli obiettivi.

La Sanità, perché una Diagnosi è il punto di partenza da dove iniziare a lavorare su aspetti, difficoltà e punti di forza di ogni singolo e deve rispettare canoni e parametri in linea con le disposizioni di Legge per meglio aiutare Scuole e famiglie nel percorso di un alunno, dalla Scuola Primaria all’ Università.

Laura Candelo