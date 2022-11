Al cinema Odeon di Genova l’1 dicembre il film “Il ritorno”: ospite Emma Marrone

Genova – Emma Marrone, non veste di attrice e non in quella di cantante, giovedì 1 dicembre alle ore 21 sarà al cinema Odeon di Genova (corso Buenos Aires 83, tel. 3628298) per presentare in anteprima il film “Il ritorno” di Stefano Chiantini, di cui è protagonista. A presentare la popolare artista sarà il giornalista Renato Tortarolo.

Il film, prodotto dalla World video e da Rai Cinema, distribuito da Adler Entertainment, racconta la storia di Teresa, una giovane donna che vive alla periferia di una città del Lazio con il compagno Pietro e il figlio di un anno, Antonio. È una famiglia che deve fare i conti con la mancanza di lavoro e le difficoltà economiche. Teresa riesce a mantenersi in equilibrio fino a quando i comportamenti di Pietro non mettono a rischio lei e il bambino. Di fronte all’improvvisa violenza di un creditore, per difendere il figlio compie un gesto estremo che le costa dieci anni di carcere. Quando finisce di scontare la pena, ad accoglierla ci sono Pietro e Antonio, e la vita che dieci anni prima ha lasciato. Inizia così un percorso che dovrebbe colmare il vuoto creato da quel distacco forzato ma che finisce invece per amplificarlo ed esasperarlo. I contrasti e le difficoltà che il tempo trascorso si porta dietro prevalgono infatti sulla volontà e sull’amore. Dieci anni hanno cambiato molte cose, troppe, per tutti: per Teresa che non sa rientrare in una vita che non le appartiene più, e per Pietro e Antonio che ormai hanno un loro equilibrio e non sembrano disposti a metterlo in discussione. La verità è che il tempo e la distanza dividono inesorabilmente, e quelle vite non possono più stare insieme.

Emma ha raggiunto la notorietà come cantante dopo la vittoria al talent show “Gli amici di Maria De Filippi” nel 2010. Da quel momento la sua carriera è stata segnata da grandi successi come il trionfo al Festival di Sanremo del 2012 con “Non è l’inferno”, diversi altri riconoscimenti per le vendite dei suoi album, singoli e live, premiati come dischi d’oro, di platino e multiplatino. Al suo attivo ha sei album: “A me piace così” (2010), “Sarò libera” (2011), “Schiena” (2013), “Adesso” (2015), “Essere qui” (2018) e “Fortuna” (2019). “Il ritorno” segna il suo ritorno al cinema, dopo la prova nel film “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino (2020), “La cena di Natale” di Marco Ponti (2016) e “Benvenuti al Nord” di Luca Miniero.

L’attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor BPER Banca – Banca Carige, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione, e Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vogliono contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste).

www.circuitocinemagenova.com