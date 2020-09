Al Bellavita di Alessandria l’open week da lunedì prossimo

Una settimana speciale. Da Lunedì 21 a Venerdì 25 Settembre, dalle ore 7 alle 22, Il Bellavita lancia l’Open week che prevede cinque giorni di attività aperte al pubblico con un solo pass di € 10 per poter godere appieno di tutte le possibilità offerte.

Cinque giorni “full immersion” per provare tutti i corsi di fitness nelle tante palestre – con una serie considerevole di novità, i molti corsi di fitness in acqua e di nuoto oltre alla possibilità di praticare il nuoto libero, l’Aufguss (il rituale della gettata di vapore in sauna) con il nostro Aufgussmeister, oltre l’ormai famosa ed apprezzatissima piscina Tropicale con il suo Thermarium annesso.

Sarà possibile godere anche dei trattamenti olistici dello SPAce, con una riduzione di € 10 sull’intero listino, e del divertimento spettacolare offerto dal Flowride, anche qui con una riduzione di € 10 sulla prima ora di surf.

Inoltre, a partire da questa settimana, dal Lunedì al Venerdì, il Bellavita chiude alle ore 22, per dare maggior spazio a chi desiderasse concedersi una pausa di sport o relax dopo il lavoro.

Cinque giorni per vivere appieno l’intero Parco: “Desideriamo far provare al grande

pubblico l’intera, vasta offerta che mettiamo a disposizione dei nostri ospiti, l’atmosfera che si respira, la positività che ogni giorno profondiamo nel nostro lavoro, per festeggiare degnamente, tutti insieme, un anno di lavoro febbrile ed appassionato”, dichiara l’Ingegner Marco Ghiglione, direttore operativo di Bellavita S.r.l., la società genovese che, nel 2019, ha rilevato la gestione del Parco.

Durante l’Open Week, sarà possibile acquistare gli abbonamenti in promozione a partire da € 39 al mese per i nuovi utenti, disponibili per un breve periodo. La reception è operativa durante l’orario di apertura del Parco.