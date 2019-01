Aggressioni per strada, sabato al via corsi autodifesa per donne. Garassino: gratis e utili

“Sabato 9 febbraio s’inizierà la seconda fase di ‘SicurInsieme 2018’, progetto rivolto a donne maggiorenni che prevede incontri teorici gratuiti di autodifesa personale di base che si terranno in palestre o impianti di 14 società e associazioni sportive operanti nei Municipi Centro Est, Media Valbisagno, Valpolcevera, Medio Ponente, Medio Levante e Levante. Le attività termineranno nella prima metà di marzo, in concomitanza con la Festa della Donna”.

Lo hanno comunicato oggi i responsabili del Comune di Genova.

Aggressioni per strada, Comune di Genova: al via corsi autodifesa gratuiti per donne

“Il progetto, monitorato dall’amministrazione comunale – hanno aggiunto – si svilupperà in quattro incontri pomeridiani di due ore ciascuno per favorire le donne lavoratrici. Gli appuntamenti, costituiti da una parte teorica con supporti multimediali ed una di dimostrazione tecnica, saranno incentrati su tre tematiche: analisi dell’ambiente circostante ai fini della percezione di possibili rischi e pericoli; strumenti utili per la difesa personale e per il riconoscimento delle proprie capacità; dimostrazioni pratiche di alcune tecniche di base per difendersi dalle aggressioni”.

L’iniziativa, supportata dall’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino, è nata su mozione della consigliera comunale e presidente della Commissione Pari Opportunità Francesca Corso (Lega).

“Ho accolto con interesse – ha spiegato Garassino – la mozione della consigliera Corso e messo in opera, con la collaborazione dello staff degli uffici Politiche di sicurezza urbana, questo progetto che sarà uno dei tanti strumenti utili per aumentare la sicurezza delle donne. Si tratta di un ulteriore tassello che si aggiunge ai numerosi progetti approntati nell’ambito della sicurezza urbana”.