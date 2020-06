ADM Outdoor, Musei all’aria aperta per bimbi ed adulti

La cultura non si ferma e, nonostante le attuali difficoltà, ADM-Associazione Didattica Museale propone un ricco calendario di eventi all’aperto per famiglie

L’iniziativa, denominata “ADM outdoor experience – Musei all’aria aperta”, è stata ideata per permettere agli utenti di godere in tutta sicurezza e libertà di laboratori e incontri didattici. Il desiderio alla base del progetto è quello di portare i musei “fuori” dalle loro strutture di appartenenza, all’aperto appunto, per garantire le condizioni di sicurezza previste dalla legge coniugandole con il piacere della scoperta e la voglia di libertà.

Gli eventi del ciclo “Musei all’aria aperta” sono realizzati in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale “G.Doria” di Genova, il Comune di Campomorone (Ge), il Musel di Sestri Levante (Ge), il Museo Nazionale dell’Antartide, l’Orto Botanico di Genova, il Museo di Chimica di Genova, il Museo del Genoa, il Museo di Archeologia Ligure, e l’Associazione delle serre di San Nicola.

Si riportano di seguito gli appuntamenti in programma per il prossimo weekend:

Venerdì 12 giugno, alle ore 17:30, presso i Giardini Rossetti a Campomorone si svolgerà l’evento gratuito “Dalla Terra alla Tavola” , grazie al contributo della Compagnia di San Paolo. Tra giochi e racconti, i bambini scopriranno lo stile di vita della cultura contadina e i prodotti tipici del territorio ligure. L’attività è indicata a partire dai 6 anni di età e ha la durata di un’ora circa.

Sabato 13 giugno, alle ore 17:30, a Genova presso l’Associazione Le Serre di San Nicola (Corso Firenze, di fronte al civico 43), si terrà l’evento gratuito “Dalla terra alla Tavola”. L’incontro della durata di circa un’ora e reso possibile grazie al contributo della Compagnia di san Paolo, è rivolto a bambini dai 6 anni d’età. Lo scopo è quello di far conosce lo stile di vita della cultura contadina e i prodotti tipici del territorio ligure.

Domenica 14 giugno alle ore 10, a Genova presso l’Associazione Le Serre di San Nicola (Corso Firenze, di fronte al civico 43), si svolgerà l’incontro “Letture all’aria aperta” a cura di Dario Apicella: tante fresche letture primaverili da gustarsi all’aria aperta, nel verde della valletta. L’attività, della durata di circa un’ora, è rivolta a bambini dai 3 ai 6 anni

Domenica 14 giugno alle ore 17:30, “Scopriamo la Valletta di San Nicola”: accompagnati da una guida ambientale, i partecipanti potranno andare alla scoperta della Valletta di San Nicola, le serre storiche con orchidee e piante grasse, orti e agrumeti, e tanti piccoli tesori botanici tutti da ammirare. La durata della visita (a Genova presso l’Associazione Le Serre di San Nicola,Corso Firenze, di fronte al civico 43)è di un’ora

Per ulteriori informazioni è possibile contattare ADM ai seguenti recapiti:

3348053212

Inoltre ADM ha reputato opportuno modificare le consuete proposte per i centri estivi, adattandole alle attuali condizioni di sicurezza previste dalla legge, senza tralasciare il piacere della scoperta. Si è deciso di attivare attività all’aperto, gradevoli e sicure, in collaborazione con le strutture con le quali collabora ADM: ogni giorno, dalla prossima settimana e per tutto il mese di luglio, i bambini potranno partecipare a laboratori all’aperto condotti da operatori ADM.

Sono quattro le location che saranno sede delle attività estive: l’Orto Botanico di Genova, i Giardini Rossetti a Campomorone, la Valletta di San Nicola a Genova.

I laboratori dureranno due ore e mezza circa, indicativamente dale ore 9:30 alle ore 12. I gruppi saranno molto ridotti per garantire un’esperienza unica e coinvolgente, mantenendo le condizioni di sicurezza. Per questo motivo è necessaria la prenotazione per partecipare alle attività, attraverso il sito:www.assodidatticamuseale.it

Si riporta di seguito il programma per la settimana dal 15 al 19 giugno:

Lunedì 15 Giugno

COSA: Caccia al Fossile

DOVE: Serre di San Nicola

ORARI: 9.30 -12.00

Martedì 16 Giugno

COSA: Erbario Aromatico

DOVE: Orto Botanico Genova

ORARI: 9.30 – 11.30

Mercoledì 17 Giugno

COSA: Bio Lab

DOVE: Serre di San Nicola

ORARI: 09.30 – 12.00

Giovedì 18 Giugno

COSA: Geo Lab

DOVE: Giardini Campomorone

ORARI: 9.30 – 11.30

Venerdì 19 Giugno

COSA: Naturalisti per un Giorno

DOVE: Serre di San Nicola

ORARI: 9.30 – 12.00