Ad Artesina neve perfetta verso l’apertura di lunedì

Da lunedì 15 febbraio aprono gli impianti di Artesina e di tutto il comprensorio del Mondolé Ski. Le condizioni di innevamento sono perfette, le temperature ideali. Sarà aperto anche l’accesso da Rastello oltre, ovviamente, al collegamento con Prato Nevoso.

Gli operatori della stazione di Artesina sono al lavoro per garantire tutte le misure necessarie per la sicurezza, nel pieno rispetto di tutti i protocolli. Gli skipass potranno essere acquistati online sul sito https://mondoleski.skiperformance.com/it/negozio o anche direttamente alle biglietterie nel rispetto dei protocolli anti covid.

“E’ un segnale molto importante”, spiega Paolo Palmieri, Ceo di Artesia Spa. “La stagione è ormai compromessa, ma apriamo per poter dare un servizio alle persone per questo mese e mezzo. La neve è davvero perfetta, il meteo porterà giornate bellissime. Il comprensorio sarà tutto aperto, con anche l’accesso da Rastello per permettere ai cuneesi di raggiungere le piste nel modo più rapido. E’ stato un lavoro complicato. Abbiamo vissuto questi mesi con tanta incertezza”.

Ad Artesina si trovano le piste della Turra, uno dei posti più belli di tutto l’arco alpino dove piste facili e sempre al sole aspettano ogni tipo di sciatore. Facilmente raggiungibile dal Casello di Mondovì dell’Autostrada A6 TO-SV, Artesina è a breve distanza dalle maggiori città del Nord Ovest.

“C’è entusiasmo da parte delle persone”, sottolinea Palmieri. “Riceviamo tante telefonate, richieste di informazioni. La gente ha voglia di poter vivere giornate all’aria aperta e in massima sicurezza. Noi abbiamo fatto tutto il necessario per soddisfare tutte le richieste tecniche. Tutte le nostre seggiovie e gli skilift sono all’aperto. E’ obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica e per il resto siamo sicuri ci saranno le migliori condizioni per respirare aria buona e vivere giornate serene”.

La Keycard su cui caricare lo skipass giornaliero può essere ritirata presso le biglietterie ma anche negli esercizi commerciali di Artesina. Online sarà aggiornato in tempo reale il limite giornaliero di sciatori ammessi che è definito in 2000 unità.