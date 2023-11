Ad Albenga successo per il Raduno dei Trattori

SAVONA. 34 NOV. Si è trasformata in una giornata di grande festa quella dedicata alla sfilata dei trattori fortemente voluta da Lorenzo Vigo, Simone Curto e Marco Ascheri, tre giovani agricoltori della Piana ingauna che con questa bella iniziativa hanno voluto far conoscere al pubblico come anche i mezzi agricoli meritino considerazione ed ammirazione, così come da tempo avviene nelle sfilate di auto d’epoca e di moto. Nella Piana Ingauna dove operano oltre 1.500 aziende agricole il trattore è ancora oggi uno dei mezzi fondamentali per operare nel settore: è anche per questo motivo che l’iniziativa ha ottenuto un così grande successo di pubblico.

I tre intraprendenti appassionati hanno radunato ben 70 trattori di ogni marca, epoca e dimensione, alcuni anche da considerare storici, per una bellissima sfilata che ha attraversato le vie del centro, suscitando ammirazione fra il pubblico, quindi il lungomare di Albenga per poi concludersi con il pranzo a Bastia in località La Gallinara ( ex Oasi Abissinia).

Alla festa, che è stata accompagnata anche dalla banda cittadina e dal sindaco Riccardo Tomatis, centinaia di persone che hanno applaudito ed ammirato i magnifici trattori. “Un connubio giusto e armonioso fra l’agricoltura ed i mezzi di lavoro- ha detto il sindaco Tomatis – mi sono divertito tantissimo ed ho ammirato questi trattori alcuni dei quali davvero storici”. Grande soddisfazione anche fra i dirigenti del mondo agricolo: “E’ stata davvero una bella idea- ha commentato Luca De Michelis, presidente della locale Confagricoltura- anche per far ricordare alla gente l’importanza del lavoro agricolo”.

