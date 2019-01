SAVONA. 27 GENN. Sarà “Stasera si cena a letto” di Marc Camoletti, che vede protagonista la bravissima ed intramontabile Margherita Fumero a dare il via alla dodicesima stagione teatrale dell’ Ambra. La rassegna della Teatro Ingaunia, diretta da Mario Mesiano, con il contributo del Comune di Albenga, Assessorato alla Cultura, vedrà poi esibirsi, fino al 15 aprile, tanti altri grossi nomi del teatro e dello spettacolo.

“ Si tratta- ci ha spiegato Adalberto Guzzinati, giornalista e critico teatrale- di un cartellone ricco e di qualità. Il programma comprende sei spettacoli di prosa e tre spettacoli di musica, magia e cabaret, un cartellone che è stato studiato con maestria dal bravissimo Mario Mesiano proprio per cercare di accontentare un po’ tutti i gusti”.

Domani sera dunque si comincia, alle ore 21, con la celebre commedia di Marc Camoletti che vede in scena Margherita Fumero. La Regia e l’adattamento sono curati da Giorgio Caprile, con Miriam Mesturino, Alessandro Marrapodi, Giorgio Caprile, Andrea Benfante, Claudia Vigasio. Leggendo un messaggio sul cellulare del proprio marito, una donna si convince di essere stata tradita. Come fare per vendicarsi? Questo lo spunto iniziale per una commedia brillante e divertente.

Lunedì 18 febbraio (ore 21) è in programma: “Che amarezza” di e con Antonello Fassari. Nel tentativo di indagare i motivi che rendono l’ uomo contemporaneo così amareggiato è nato uno spettacolo che lascia allo spettatore, come unica via di fuga, per sfuggire ai dispiaceri della vita, quella di sorridere.

Domenica 24 febbraio (alle ore 16) ci sarà “Il Gran Galà dell’ impossibile” uno spettacolo di magia con grandi artisti dell’ illusionismo: Gabriele Gentile, Andrew O’Ryon, Lady V e Alex Rivetti.

Lunedì 4 marzo (ore 21) saranno in scena quattro grandi attori: Max Pisu, Nicola Pistoia, Gianni Ferreri e Danilo Brugia, in “Casalinghi disperati”, una commedia divertentissima nata dalla penna di Cinzia Berni.

Venerdì 15 marzo (alle ore 21) arriveranno i travolgenti Buio Pesto, che presenteranno lo spettacolo: “ Buio Pesto-Il nostro dialetto”, che rappresenta anche il debutto teatrale per il famoso gruppo musicale ligure.

Lunedì 18 marzo sarà presentato (sempre alle 21): “ Infanzia felice”, fiaba per adulti, di e con Antonella Questa. Si tratta di un viaggio alla scoperta di un mondo incredibile popolato da bambini all’ apparenza coccolati, protetti, amati, eppure infelici e violenti, da insegnanti vessati dai genitori e di presidi ostaggi della burocrazia.

Sabato 30 marzo “Natale in casa Marx”, commedia musicale in due tempi, di Lorenzo Beccati. La regia è di Enzo Iacchetti, mentre le canzoni e le musiche sono di Gian Piero Alloisio. In scena Martino Iacchetti, Francesco Errico, Livia Morotti ed Elena Martelli. Si tratta di una commedia musicale che con ironia traccia gli albori del comunismo. Marx ed Engels si ritrovano a dover finire “Il Manifesto del Partito Comunista” proprio la notte di Natale. Come fossero “La Strana Coppia”.

Sabato 6 aprile “La Gallina” di e con Daniele Raco: si tratta di un appuntamento teatrale che ha scopo benefico, uno spettacolo comico/riflessivo sulla prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito.

A chiudere la rassegna sarà il 15 aprile: “Miseria e nobiltà”. Sul palcoscenico dell’ Ambra salirà la prestigiosa Compagnia Masaniello che presenterà la celebre commedia di Eduardo Scarpetta. Si tratta di un testo molto divertente, pieno di verve e d’intrighi, che evoca appieno la tradizione dei canovacci della commedia dell’arte, con scambi di persone, travestimenti e l’arte di arrangiarsi tipica napoletana.

Per avere maggiori informazioni sugli spettacoli e per l’ acquisto di biglietti ed abbonamenti è possibile telefonare al numero

3287065631, oppure andare ai punti vendita: Teatro Ambra Albenga, tutti i Lunedì e Venerdì, dalle ore 16 alle 18; alla Libreria le Torri di Albenga (tel. 0182555999) o al Bar Bacicin di Ceriale ( tel. 0182992024).

CLAUDIO ALMANZI