Ad Albenga festa al “Trincheri” per 18 compleanni

SAVONA. 15 AGOS. Sono già ultimati i preparativi per la grande festa di compleanno che si svolgerà all’ Istituto Domenico Trincheri domani pomeriggio (con inizio alle ore 16), nella quale verranno celebrate ben diciotto ricorrenze di compleanno.

Nel salone della RSA di via Carloforte ad Albenga si raduneranno festeggiati, parenti, amici e volontari. Ad animare la festa ci saranno i volontari dell’ Avo e della Vecchia Albenga, coordinati dal dottor Gabriele Olivieri.

Questi i nomi delle festeggiate: Rosa Briano, Rina Ceci, Angela Navone, Celestina Forni, Maria Garassino, Giuseppina La Tegola, Patrizia Pasquini, Settimia Poirè, Carla Maffei, Rosa Vruna, Rosa Radice e Caterina Rossi.

E questi i nomi dei festeggiati: Leone Dose, Franco Francioli, Santo Barone, Pietro Carli, Ercole Milardi e Gaetano Pagani.

Alla buona riuscita della festa contribuiranno i volontari dell’ Associazione Vecchia Albenga con i volontari Avo (Associazione Volontari Ospedalieri) che collaborano attivamente, con il loro personale, presso il “Trincheri” ed i volontari dell’ Unitrè, tutti sodalizi da sempre impegnati attivamente in iniziative a favore della Terza età ed in particolare della residenza per anziani ingauna. Alla festa saranno presenti anche i dirigenti della struttura con gli amministratori dell’ente e quelli comunali, insieme alle rappresentanze ed alle delegazioni degli enti di volontariato presenti nel territorio del comprensorio albenganese.

Nell’ occasione verrà anche osservato un minuto di silenzio, in ricordo delle vittime della tragedia del crollo del Ponte Morandi a Genova, che ha colpito profondamente tutti i cittadini della nostra regione.

PAOLO ALMANZI