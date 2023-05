Ad Albenga anche l’Unitre ospitata sul Monumento al Volontario

SAVONA. 10 MAG. Si è svolta ad Albenga nei giorni scorsi la cerimonia di consegna e di affissione della piastrella dell’ Unitre Comprensoriale Ingauna sul “Monumento al Volontario” realizzato in occasione del centodecimo anniversario della Croce Bianca di Albenga. Erano presenti il presidente dell’Uni3 Claudio Almanzi, il presidente della Croce Bianca Dino Ardoino ed il presidente Emerito dell’ Uni3 Gustavo Ravera. “Ora l’Unitre ingauna – ci ha detto Ardoino- si è aggiunta al lungo elenco di altre associazione benemerite di volontariato che operano nel comprensorio ingauno e che sono presenti sulla base della stupenda scultura realizzata dall’artista Mario Nebiolo”.

Intanto a Palazzo Oddo si sono chiuse le conferenze dell’ Unitre Comprensoriale Ingauna, con una relazione presentata dal professor Jacopo Marchisio. La conferenza, dedicata al tema del rapporto fra Opera e Cinema, ha suscitato l’interesse dei presenti. Al termine il conferenziere è stato premiato dalla vice presidente dell’Unitre ingauna Pina Verrazzani. Prima di Marchisio hanno riscosso notevole interesse e successo anche i relatori Stefano Pezzini, Carlo Lanteri, Beppe Peretti, Antonio Rolandi Ricci, Giorgio Barbaria, Claudia Andreotta, Nicola Nante e lo stesso Marchisio che nel precedente incontro aveva presentato la prima parte della interessante ed applauditissima relazione su “Opera e cinema: vittima o carnefice?”.

Alle conferenze hanno partecipato centinaia di cittadini, soci e studenti, con grande interesse non solo da parte degli oltre 400 iscritti all’Unitre, ma anche da parte di uditori provenienti dai centri del comprensorio ingauno. “Siamo onorati di aver ospitato relatori di così grande livello – dice il presidente Almanzi- che ci hanno deliziato con lezioni davvero magistrali. Il 28 aprile si sono chiusi i corsi, mentre la data per la festa di fine anno accademico è stata fissata per il 13 giugno: ci sarà la consegna dei sigilli accademici, un grande concerto con il gruppo musicale “Clandestino”, una mostra per esporre le opere realizzate nell’ambito dei laboratori e corsi di Pittura, Cucito, Scultura e Ceramica dell’ Uni3 ed uno spettacolo dei nostri corsi di Teatro e Canto”.

Ma le attività del sodalizio culturale ingauno non chiuderanno del tutto durante l’ estate: “Le nostre iniziative non chiuderanno completamente- interviene la vice presidente dell’ Unitre Giuseppina De Andreis- durante l’estate. Abbiamo già programmato i tradizionali Lunedì culturali che dal 19 giugno al 10 luglio animeranno le serate ingaune. Ad aprire questi appuntamenti sarà un nostro famoso ed amatissimo concittadino il professor Gino Rapa. Avremo poi altri importanti conferenzieri: Giorgio Olmoti, Claudia Andreotta, Marco Bico, Fabio Barricalla e Davide Baglietto. Ed il Comitato che si occupa dell’ organizzazione dei corsi accademici del prossimo anno continuerà a riunirsi per tutta l’estate”.

ALFREDO SGARLATO