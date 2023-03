Ad Alassio ritorna la Luigia Academy Cup con gli Smeralda 888

ALASSIO- Il 25 e 26 marzo torneranno nella “Baia del Sole” a regatare gli Smeralda 888 nella Luigia Academy Cup. La Smeralda è una imbarcazione di 8 metri ed 88 centimetri che il grande German Frers disegnò nel 1992, riprendendo in scala ridotta numerosi elementi che caratterizzarono uno dei suoi più famosi capolavori progettuali “Il Moro di Venezia”. La barca italiana che per prima ha sfiorato la vittoria nella Coppa America. Attualmente la prestigiosa Classe velica Smeralda ha sede a Monte Carlo, dove rappresenta una delle icone dello locale Yacht Club de Monaco.

Il monotipo nacque come barca sociale dello Yacht Club Costa Smeralda. La classe fu fondata nel 1995. Fra i primi armatori che si appassionarono alla sua bellezza e duttilità, oltre a Carpaneda, i Motta, i Fiorio, i Miani, Donà Dalle Rose, Cayard ed Illbruck. Fin dagli inizi furono una quindicina gli equipaggi di cinque persone a sfidarsi nelle prime spettacolari regate organizzate a Porto Cervo. Il numero di barche attive non mai è mutato nel tempo: anche perché Galetti, il famoso cantiere costruttore gardenese, ne sfornò solo 17.

A un anno dalla prima edizione, conclusasi con la vittoria del team giovanile della Société Nautique de Gèneve, torna ad Alassio la Luigia Academy Cup, evento di match race giovane ed etico ideato da Luigi Guarnaccia e organizzato dal Circolo Nautico Al Mare.

Ad aver accettato l’invito per essere i protagonisti dell’edizione 2023 saranno quattro yacht club, unici per storia e tradizione: a tentare di sottrarre il prestigioso trofeo in argento di inizio Novecento dalle mani del team rappresentante lo yacht club svizzero, guidato quest’anno dallo skipper Guillaume Rigot, saranno lo Yacht Club de Monaco (skipper Body Van Der Linden), lo Yacht Club Italiano (skipper Lorenzo Donati) e la Società Veloce di Barcola e Grignano (skipper Alessio Catellan).

L’evento vedrà impegnati attivamente Gabriele Bruni, Flavio Favini e Marco Mercuriali.

Già olimpionico in occasione dei Giochi di Sydney 2000, protagonista in America’s Cup e velaio di chiara fama, Gabriele “Ganga” Bruni è da quasi due lustri coach della Federazione Italiana Vela, per la quale allena la squadra di Nacra 17 che ha portato alla conquista dell’oro olimpico a Tokyo 2020 (Tita-Banti), dopo aver festeggiato, nella stessa classe, la vittoria di due titoli iridati e di tre europei.

Velista dell’Anno 2003, Flavio Favini è stato tra protagonisti della mitica vittoria italiana all’Admiral’s Cup del 1995 alla ruota di Capricorno e vincitore con BluMoon di due Mondiali Melges 24 (2001 e 2014): componente di Mascalzone Latino in America’s Cup nel 2003 e nel 2007 è considerato uno dei massimi interpreti delle principali classi monotipo.

Marco Mercuriali arbitro di fama internazionale e rule advisor tra i più stimati, Mercuriali è stato componente della squadra azzurra di Finn tra il 1978 e il 1982 prima di diventare (1984) coach federale. Come quadro tecnico ha preso parte alle edizioni dei Giochi Olimpici comprese tra il 1992 e il 2008 e alle campagne di Coppa America del 1983 (Azzurra), del 2000, 2003, 2007, 2013, 2021 e 2024 (Luna Rossa) e del 2017 (Oracle Racing).

Confermata la presenza anche del Maestro Carlo Borlenghi che ha raccontato in modo unico ed esclusivo gli ultimi quarant’anni dello yachting internazionale. Deus ex machina dell’evento è Luigi Guarnaccia, founder di Luigia, gruppo di ristoranti italiani particolarmente affermato in Svizzera. Da anni attivo nel mondo delle regate nella classe Smeralda 888, e co-armatore della storica “Emilia”. Guarnaccia spiega: “Sin dalla sua genesi la Luigia Academy Cup è stata intesa come un progetto pluriennale, destinato a ottimizzarsi di anno in anno. Grazie al briefing svolto al termine della prima edizione sono maturate idee utili a risolvere piccole criticità e a rendere ancora più proficuo il tempo che coach e atleti trascorreranno insieme. Inoltre, per ringraziare gli yacht club della disponibilità a inviare i loro team giovanili, abbiamo pensato a un riconoscimento che consentirà al club vincitore di prendere parte al Trofeo Carpaneda con uno Smeralda 888 pronto alla boa, con la totale copertura delle spese con un equipaggio di libera composizione”.

Del Comitato Organizzatore della Luigia Academy Cup 2023 fanno parte anche Carlo Canepa, presidente del CNAM Alassio, Rinaldo Agostini, poliedrico personaggio della vela italiana attuale presidente della Marina di Alassio S.p.A., Flavio Grassi, Andrea Zuklic e Marco Marchesi.

Grande soddisfazione per l’evento anche da parte del Comune: “La Smeralda 888 è una barca performante e sicuramente non facile, ma molto divertente- – commenta Roberta Zucchinetti, Presidente del Consiglio con delega allo Sport del Comune di Alassio, nonché indimenticata campionessa di vela- Sarà bellissimo vedere le giovanissime leve di circoli blasonati contendersi il trofeo. Per loro la formazione con grandi campioni come Ganga Bruni, Flavio Favini e Marco Mercuriali sarà un’esperienza unica e indimenticabile, davvero emozionante”.

