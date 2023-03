Genoa-Ternana, Gilardino: Incontriamo una squadra ostica

Gilardino presenta la seconda partita consecutiva in casa del suo Genoa contro la Ternana.

“Incontriamo una squadra ostica, sia per l’allenatore che per struttura e caratteristiche – ha spiegato Gilardino-. Una squadra con giocatori di categoria, come Partipilo, Falletti o Palumbo solo per citarne alcuni. Da parte nostra lo sappiamo e dobbiamo avere sempre grande rispetto, ma anche grande consapevolezza di quello che vogliamo determinare e fare davanti ai nostri tifosi. Ci vogliono grande consapevolezza e fiducia all’interno del gruppo. Per questo abbiamo preparata la gara nel migliore dei modi: dovremo saper difenderci quando sarà il momento, saper giocare e proporre quando sarà il momento di determinare e far loro male quando si creeranno i presupposti, come siamo stati bravi a fare nelle gare precedenti e quando abbiamo giocato in casa”.