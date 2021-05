Ad Alassio interruzione idrica per lavori della Sca in via Leonardo da Vinci

Ad Alassio al fine di poter eseguire i lavori sulla linea principale dell’acquedotto DN 200 in via Leonardo da Vinci, nella giornata odierna si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica nelle zone in via Leonardo da Vinci dall’intersezione con via Londra fino all’intersezione con via Roma.

Sono già iniziati i lavori per la dismissione dell’ultima tratta in eternit dn 200 in via Leonardo da Vinci.

In questo momento la prima testata è stata collegata e gli operatori stanno lavorando sulla seconda.

Terminati questi interventi si procederà a collegare tutte le derivazioni e si suppone, salvo imprevisti che i lavori saranno terminati nel pomeriggio.